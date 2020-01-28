«Ведомости» узнали об отставке гендиректора «Сухого» из-за истребителя Су-57

Генеральный директор холдинга «Сухой» (в него входит в том числе производитель лайнеров SSJ-100) Игорь Озар уйдет в отставку до конца недели, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Собеседники газеты связывают отставку с поставками истребителя Су-57. Передачу военным первого серийного самолета в декабре 2019-го отложили на 2020-й после падения истребителя при испытаниях в Комсомольске-на-Амуре.

Озара заменит директор одного из холдингов авиационного кластера «Ростеха», сказал «Ведомостям» источник, близкий к Минобороны.

В Объединенной авиастроительной корпорации, куда входит «Сухой», от комментариев отказались.

РИА Новости сообщало, что Озар с 23 января на больничном. Об этом агентству сказали в пресс-службе ОАК, комментируя информацию из телеграм-каналов (РИА не указывает их названия) об отставке Озара. Эти сообщения в ОАК назвали слухами.