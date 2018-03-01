«Это будет еще одним сюрпризом для наших коллег». Шойгу объявил об успешном испытании истребителей Су-57 в Сирии

ТАСС
15:29, 1 марта 2018
Надежный источник

Истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли испытания в Сирии, заявил 1 марта министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, в Сирию были отправлены два Су-57; их сопровождали несколько вспомогательных самолетов, в том числе для отслеживания параметров работы истребителей. Су-57 вернулись в Россию еще неделю назад, заявил министр обороны.

Шойгу опроверг подлинность снимков с якобы изображенными на них Су-57, которые в конце февраля опубликовал в твиттере сирийский обозреватель Ваэль аль-Хусейни. Сейчас его твиттер-аккаунт удален.

«Надеюсь, что в этом году мы завершим полный цикл испытаний [Су-57], и это будет еще одним сюрпризом для наших коллег», — сказал Шойгу.

ТАСС
Су-57 должен стать первым истребителем пятого поколения на вооружении России. Этот самолет был разработан в ОКБ Сухого (всего было построено 12 истребителей) и впервые поднялся в воздух в 2010 году. В 2017 году было объявлено о завершении первого этапа его испытаний.
26 февраля «Коммерсант» со ссылкой на источники в оборонной промышленности сообщил, что в Сирию для испытаний в боевых условиях были отправлены четыре Су-57. Минобороны тогда не прокомментировало эту информацию.
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