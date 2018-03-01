«Это будет еще одним сюрпризом для наших коллег». Шойгу объявил об успешном испытании истребителей Су-57 в Сирии
Истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли испытания в Сирии, заявил 1 марта министр обороны России Сергей Шойгу.
По словам Шойгу, в Сирию были отправлены два Су-57; их сопровождали несколько вспомогательных самолетов, в том числе для отслеживания параметров работы истребителей. Су-57 вернулись в Россию еще неделю назад, заявил министр обороны.
Шойгу опроверг подлинность снимков с якобы изображенными на них Су-57, которые в конце февраля опубликовал в твиттере сирийский обозреватель Ваэль аль-Хусейни. Сейчас его твиттер-аккаунт удален.
«Надеюсь, что в этом году мы завершим полный цикл испытаний [Су-57], и это будет еще одним сюрпризом для наших коллег», — сказал Шойгу.