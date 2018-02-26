Россия отправила в Сирию новейшие истребители Су-57 для испытаний в боевых условиях

Коммерсант
06:53, 26 февраля 2018
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Истребители пятого поколения Су-57, которые пока не приняты на вооружение, были отправлены на авиабазу Хмеймим в Сирии для испытаний в боевых условиях, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в оборонной промышленности.

Всего, по данным издания, в Сирию отправлены четыре Су-57. Один из опрошенных газетой экспертов считает, что в Хмеймим прибыли все Су-57, проходящие испытания.

В Сирии, пишет «Коммерсант», Су-57 будет апробировать системы радиоэлектронной борьбы и радиолокации, но о полноценном боевом применении речь пока не идет.

Кроме плановых испытаний, отметил один из собеседников издания, у отправки Су-57 в Сирию могут быть и репутационные цели. Успешные испытания, по его мнению, могут придать новый импульс российско-индийскому проекту создания истребителя пятого поколения.

Официально Минобороны отправку Су-57 в Сирию пока никак не прокомментировало.

По словам одного из собеседников «Ъ», машины были передислоцированы в рамках программы испытания систем вооружения истребителей пятого поколения, которая ведется с лета 2017 года.

Коммерсант
Су-57 (также известный как Т-50) разработан ОКБ Сухого в рамках проекта перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА). Первый полет новый истребитель совершил в 2010 году.
22 февраля сирийский военный обозреватель Ваэль аль-Хусейни опубликовал в твиттере фотографии, на которых, по его словам, были изображены прибывшие в Хмеймим Су-57. Аль-Хусейни сообщал о двух таких истребителях на российской базе в Сирии.
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