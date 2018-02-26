Россия отправила в Сирию новейшие истребители Су-57 для испытаний в боевых условиях
Истребители пятого поколения Су-57, которые пока не приняты на вооружение, были отправлены на авиабазу Хмеймим в Сирии для испытаний в боевых условиях, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в оборонной промышленности.
Всего, по данным издания, в Сирию отправлены четыре Су-57. Один из опрошенных газетой экспертов считает, что в Хмеймим прибыли все Су-57, проходящие испытания.
В Сирии, пишет «Коммерсант», Су-57 будет апробировать системы радиоэлектронной борьбы и радиолокации, но о полноценном боевом применении речь пока не идет.
Кроме плановых испытаний, отметил один из собеседников издания, у отправки Су-57 в Сирию могут быть и репутационные цели. Успешные испытания, по его мнению, могут придать новый импульс российско-индийскому проекту создания истребителя пятого поколения.
Официально Минобороны отправку Су-57 в Сирию пока никак не прокомментировало.
По словам одного из собеседников «Ъ», машины были передислоцированы в рамках программы испытания систем вооружения истребителей пятого поколения, которая ведется с лета 2017 года.