На базе Хмеймим в Сирии заметили истребители пятого поколения Су-57
Россия перебросила на базу Хмеймим в Сирии новейшие истребители Су-57, заявил сирийский обозреватель Ваэль аль-Хусейни, опубликовав в своем твиттере фото и видео прибытия Су-57 на российскую авиабазу.
Exclusive#Russia deploying its brand new fifth generation fighter jet the Su-57 in #Khmemeim AB #Syria— Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) February 21, 2018
2 Su-57
4 Su-35
4 Su-25
1 A-50U were deployed in the #RuAF AB in Latakia/Jableh today pic.twitter.com/MA4NIKyMW7
На базу в Хмеймим, по данным аль-Хусейни, прибыли два истребителя Су-57, по четыре Су-35 и Су-25, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.
Didn’t see that coming!!#RuAF deployed today few numbers of their fifth generation fighter jet the Su-57 in #Khmemeim #Syria— Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) February 21, 2018
Along with
4 Su-35
4 Su-25
1 A-50U pic.twitter.com/2W9ZLPNAOs
Официально Минобороны сообщения о переброске в Сирию Су-57 пока не прокомментировали.
Переброска этих новейших самолетов вместе с «летающим радаром» А-50У может означать не только желание испытать новейшие образцы авиатехники в боевых условиях, но и демонстрацию решительных намерений России в связи с начавшейся операцией правительственных сил в пригороде Дамаска Восточная Гута, которая уже вызвала обвинения со стороны представителя США в ООН Ники Хейли и арабских спонсоров группировок боевиков оппозиции.