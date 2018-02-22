На базе Хмеймим в Сирии заметили истребители пятого поколения Су-57

Россия перебросила на базу Хмеймим в Сирии новейшие истребители Су-57, заявил сирийский обозреватель Ваэль аль-Хусейни, опубликовав в своем твиттере фото и видео прибытия Су-57 на российскую авиабазу.

Exclusive#Russia deploying its brand new fifth generation fighter jet the Su-57 in #Khmemeim AB #Syria



2 Su-57

4 Su-35

4 Su-25

1 A-50U were deployed in the #RuAF AB in Latakia/Jableh today pic.twitter.com/MA4NIKyMW7 — Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) February 21, 2018

На базу в Хмеймим, по данным аль-Хусейни, прибыли два истребителя Су-57, по четыре Су-35 и Су-25, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

Didn’t see that coming!!#RuAF deployed today few numbers of their fifth generation fighter jet the Su-57 in #Khmemeim #Syria



Along with

4 Su-35

4 Su-25

1 A-50U pic.twitter.com/2W9ZLPNAOs — Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) February 21, 2018

Официально Минобороны сообщения о переброске в Сирию Су-57 пока не прокомментировали.