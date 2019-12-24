В Комсомольске-на-Амуре во время испытаний разбился истребитель Су-57

Истребитель Су-57 разбился во время испытательного полета в Комсомольске-на-Амуре.

Самолет потерпел аварию во время испытания двигателя в тайге в 120 километрах от аэродрома базирования «Дземги».

Пилот Су-57 успел катапультироваться, он жив. Жертв и разрушений на земле в результате аварии нет.

Истребитель принадлежал не Минобороны, а Комсомольскому-на-Амуре авиационному заводу имени Гагарина.

Основными версиями крушения называются неисправность и ошибка пилотирования.

Су-57 (также известен как Т-50) — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ Сухого в рамках проекта перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА). Первый полет новый истребитель совершил в 2010 году.