Российских туристов вывезут из Китая за неделю. Сейчас там находятся более пяти тысяч человек

Все российские туристы, которые отдыхают в Китае по организованным турам, вернутся на родину до 4 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

По данным ведомства, сейчас в Китае находятся 5,6 тысячи организованных туристов.

По последним официальным данным, в Китае от нового коронавируса умерли 106 человек, заболели более четырех с половиной тысяч.

28 января в Германии и Японии были зафиксированы первые случаи заражения вирусом людей, не посещавших Китай.

Роспотребнадзор еще 24 января рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай.