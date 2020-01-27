Из-за нового коронавируса умерли больше 80 человек. Полностью или частично закрыты 15 китайских городов с населением в 57 миллионов

Больница в городе Ухань, где лечат инфицированных новым вирусом. 26 января 2020 года EPA / Scanpix / LETA

От пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, умер 81 человек. Все погибшие жили в Китае, где появился вирус и где до сих пор фиксируется большинство случаев заражения. 25 января глава КНР Си Цзиньпин заявил, что скорость распространения вируса растет, и назвал ситуацию тяжелой. На данный момент пневмония нового типа подтверждена у более чем 2800 человек в более чем 10 странах мира. У 5794 человек подозревают наличие вируса. Еще 51 человек излечился.

Из-за распространения вируса полностью или частично закрыли 15 китайских городов, в которых живут больше 57 миллионов человек. Также в стране временно запретили продажу диких животных (предполагается, что источником вируса стал рынок морепродуктов в городе Ухань); на неопределенный срок продлили в школах и вузах каникулы, приуроченные к китайскому Новому году; закрыли для посещения часть Великой Китайской стены. В стране выросли продажи медицинских масок для лица, футболок «Я пережил коронавирус 2020» и симулятора пандемии Plague Inc, вышедшего в 2012 году.

Власти китайского объявили награду за помощь в поиске приезжих из Ухани — тех, кто не зарегистрировался как прибывший из этого города. Сумма награды эквивалентна 145 долларам. Как пишет Reuters, в соцсетях приветствовали это решение. «Если вы не сообщаете о себе, не обвиняйте других в том, что они сообщили о вас. Мы хотим жить», — написал один из пользователей. Тем временем Испания, Франция, США и Япония решили вывезти своих граждан из Ухани. Российские дипломаты также начали переговоры об эвакуации россиян.

В России пока нет ни одного заболевшего. По информации Роспотребнадзора, с 31 декабря (вирус начал распространяться в Китае в декабре) на пунктах пропуска в Россию досмотрели более 1,3 миллиона человек на предмет заражения вирусом. Было выявлено более 100 человек, которые посещали Китай и имели клинические признаки инфекции. Каждого из них обследовали, ни в одном случае подозрения на новый тип коронавируса не подтвердились.

Крупнейшие чартерные компании России приостановили отправку туристов в Китай, а туроператоры прекратили продажу туров в страну. Сейчас в Китае находятся около семи тысяч российских туристов (речь только о тех, кто выезжал через турфирмы), большинство из них отдыхают на острове Хайнань. Российские авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы в Китай, пока не сообщали о планах прекратить полеты. «Аэрофлот» лишь предложил пассажирам бесплатно сдать билеты на рейсы с вылетом до 7 февраля.

Курс российского рубля упал из-за вируса. По данным Московской биржи на 14:30, доллар и евро подорожали примерно на 50 копеек к цене закрытия предыдущих торгов. В инвестиционном банке «БКС Премьер» основным фактором ослабления российского рубля назвали «общее снижение аппетита к риску» из-за ускоренного распространения нового типа коронавируса. На него также реагирует нефть, 27 января подешевевшая более чем на 2%. Ранее эпидемия негативно повлияла на акции производителей люксовых товаров, из-за чего владелец концерна LVMH Бернар Арно потерял первое место в списке богатейших людей мира.

В твиттере пошли слухи, что с китайского киносервиса Douban удалили информацию о сериале «Чернобыль», так как пользователи сравнивали реакцию властей на аварию с реакцией на эпидемию. Об этом написал журналист гонконгского издания South China Morning Post Джош Йе; сценарист и продюсер сериала «Чернобыль» Крейг Мэйзин спросил, может ли кто-то это подтвердить. Одни комментаторы писали, что сериал доступен на Douban, другие — что нет. Тем временем мэр Ухани, где началась эпидемия, признал, что людей слишком поздно стали предупреждать об опасности вируса, и заявил о готовности уйти в отставку.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс пожертвует 10 миллионов долларов на борьбу с новым вирусом. Половина этой суммы пойдет на выявление случаев инфекции и лечение заболевших в Китае, другая половина — на профилактику распространения вируса в Африке.

Ольга Корелина