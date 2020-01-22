Владелец Louis Vuitton Бернар Арно потерял первое место в списке богатейших людей мира из-за вспышки пневмонии в Китае

Владелец Бернар Арно потерял первое место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes. Об этом сообщил сам журнал.

Список снова возглавляет основатель Amazon Джефф Безос, который уступил Бернару Арно лидерство 17 января. К 21 января состояние Безоса увеличилось на 489 миллионов долларов — до 116,1 миллиарда. В свою очередь состояние Арно уменьшилось на 3,7 миллиарда — до 112,9 миллиарда.

Арно потерял первое место в списке Forbes из-за падения акций LVMH на фоне вспышки пневмонии в Китае. Аналитики предполагают, что она может повлиять на рынок люксовых товаров, продажи которых обычно возрастают перед китайским Новым годом (в этом году его празднуют 25 января).

Вспышка пневмонии в Китае началась в декабре 2019 года. Она была вызвана неизвестным типом коронавируса. От него умерли шесть человек, общее число заболевших приблизилось к 300. Вызванную вирусом пневмонию диагностировали также в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

Бернар Арно впервые сместил Джеффа Безоса с первого места в списке богатейших людей мира по версии Forbes 16 декабря 2019 года. Но тогда владелец LVMH продержался в лидерах всего несколько минут. Потом акции Amazon выросли, и Безос снова вышел на первое место.