В Китае число погибших от неизвестного вируса выросло до шести. На этом фоне упали акции Hermes и Lufthansa

Обновление: Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в город Ухань «до стабилизации ситуации с коронавирусом».

Мэр китайского города Ухань Чжоу Сяньван заявил, что по состоянию на 20 января шестеро человек умерли в результате пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Ранее сообщалось о четырех погибших.

Всего в Ухани зарегистрировали 258 подтвержденных случаев заболевания новым вирусом, сказал мэр в интервью Центральному телевидению Китая. В больницах остаются 227 человек, 51 из них — в тяжелом состоянии, 12 — в критическом.

Из-за повышенной угрозы заражения коронавирусом неизвестного типа акции европейских компаний пережили самое значительное падение за последние три недели, сообщает Reuters. Упали акции авиакомпаний Air France, Lufthansa и IAG (владелец British Airways) и производителей одежды и аксессуаров класса люкс LVMH, Hermes, Kering и Burberry.

По состоянию на 20 января власти Китая подтвердили 291 случай заболевания коронавирусом. Кроме Ухани его зарегистрировали в еще шести городах страны, в том числе в Пекине и Шанхае. Ученые из Университета Гонконга предполагают, что вирус распространился в 20 городах Китая (официально это не подтверждено).

Ранее немногочисленные случаи заболеваний также зарегистрировали в Японии, Таиланде и Южной Корее.

В Роспотребнадзоре заявили, что полностью исключить завоз в Россию нового коронавируса нельзя, но вероятность его широкого распространения в стране минимальна. Ведомство разработало диагностическую тест-систему, позволяющую быстро выявлять новый коронавирус.