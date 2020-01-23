В китайской Ухани карантин из-за коронавируса: на улицах никого, в супермаркетах — очереди, на дорогах — блокпосты
Власти Китая закрыли выезд из города Ухань, откуда началось распространение нового типа коронавируса. В Ухани проживают более 11 миллионов человек. Автобусное, железнодорожное и авиасообщение с городом прервано.
У железнодорожного вокзала в Ухани выставлено полицейское оцепление, внутри почти никого нет. «На вокзале в Ухани я не заметил каких-то экстраординарных мер безопасности. Кажется, только у выхода с платформы стоит прибор, определяющий повышенную температуру. По громкой связи объявляют, что жители не должны покидать Ухань, вокзал закрыт», — пишет специальный корреспондент New York Times Крис Бакли, находящийся в Ухани.
Ухань можно покинуть на личном автомобиле, но вокруг города выставлены блокпосты. Там пассажиров и водителей проверяют на наличие признаков заболевания. Фото с одного из таких блокпостов публикуют корреспондент Financial Times Том Хэнкок и местные жители.
Сколько продлится режим карантина — неизвестно. Жители Ухани не рассчитывают на лучшее и пытаются запасаться едой и предметами первой необходимости.
В некоторых магазинах прилавки уже опустели.
Жители Ухани стараются по возможности не выходить на улицу. В жилых домах проводят дезинфекцию.
Но работу никто не отменял, пусть даже и в таких условиях.
Меры предосторожности из-за коронавируса принимают по всему Китаю. Вот как выглядят карантинные боксы в аэропорту города Фучжоу, расположенного в сотнях километров от Ухани. В такие боксы помещают пассажиров, которые могут быть носителями вируса. Они остаются там до тех пор, пока анализы не покажут, что опасности нет.