Олег Соколов, признавшийся в убийстве бывшей студентки, признан вменяемым

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, признан вменяемым. К такому выводу, сообщает «Фонтанка», пришли эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, обследовавшие Соколова.

«Хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает», — цитирует издание выдержки из экспертизы.

Адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой, подтвердила «Фонтанке» результаты экспертизы. Получить комментарии защиты Соколова пока не удалось.

Олег Соколов, преподававший в СПбГУ, в ноябре был задержан в Петербурге, в его рюкзаке обнаружили две отпиленные женские руки. Соколов признался, что убил и расчленил свою бывшую студентку Анастасию Ещенко, с которой его связывали близкие отношения. Адвокат Соколова Александр Почуев заявлял, что не исключает «и версию самооговора» его подзащитного и иные версии преступления, «вплоть до мистических».