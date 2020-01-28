Число погибших от коронавируса в Китае превысило 100 человек. Заболели более 4500

В Китае, по состоянию на вечер 27 января, 106 человек умерли от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения.

За сутки умерли 26 человек, из них — 24 в провинции Хубэй, один — в Пекине, один — в провинции Хайнань.

Зарегистрировано 4515 случаев заражения коронавирусом в 30 регионах Китая. Еще у 6973 человек подозревают вирус. 60 человек выписаны из больницы.

Под наблюдением врачей остаются 44132 человека, контактировавших с больными. Еще 914 человек, общавшихся с заболевшими, выписаны.

Эпицентр коронавируса 2019-nCoV находится в 11-миллионном городе Ухань в провинции Хубэй, где умерли многие из заболевших. В этой провинции, по данным российских дипломатов, находятся 140 граждан России. Посольство РФ в Пекине обсуждает с властями Китая организацию выезда россиян из провинции, но власти не позволяют их эвакуировать из-за действующего карантина.