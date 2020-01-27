Китайское телевидение сообщило о первом умершем из-за коронавируса в Пекине

Государственное телевидение Китая сообщило о первом в Пекине случае смерти из-за коронавируса, передает Reuters.

У ездившего в Ухань 50-летнего мужчины обнаружили болезнь 22 января.

Всего в Пекине к концу января заболели около 80 человек.

К 27 января в Китае из-за вспышки коронавируса умер 81 человек, заразились 2800.

Вирус впервые обнаружили в городе Ухань в конце декабря 2019-го, по данным ВОЗ, случаи заболевания позднее обнаружили в других странах, в основном, в Азии. Менее десяти случаев заражения зарегистрировали в США, Непале, Австралии. В России заболевших пока нет.