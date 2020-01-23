Сооснователь и генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож подтвердил намерение продать небольшую часть принадлежащих ему акций компании. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«У меня 95% активов в акциях одной компании. Если бы у вас так было, вы бы как-то диверсифицировали? У нас нет дивидендов в компании — пока, по крайней мере. И у меня нет регулярной зарплаты», — сказал Волож.

Он назвал «Яндекс» «хорошей, шикарной компанией» и добавил, что в последний раз продавал ее акции пять или шесть лет назад.

22 января «Яндекс» сообщил, что Аркадий Волож намерен продать примерно 4% принадлежащих ему акций компании. Их рыночная цена — 90 миллионов долларов. После продажи доля Воложа в капитале «Яндекса» снизится с 9,9% до 9,3%.

Остальные акции в ближайшее время он продать не сможет: при утверждении новой структуры управления «Яндексом» в ноябре 2019 года Волож обязался не продавать 95% своих акций в течение двух лет.