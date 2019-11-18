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Как «Яндекс» согласовывал новую структуру компании с властями. Две версии

Источник: Meduza
18 ноября «Яндекс» <a href="https://meduza.io/feature/2019/11/18/chtoby-nas-ne-tryaslo-yandeks-pridumal-novuyu-strukturu-upravleniya-kotoraya-ustroit-gosudarstvo" target="_blank">объявил</a> о новой структуре управления компанией — ключевые решения будут под контролем расположенного в калининградском «офшоре» фонда. Сразу после этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг любые предположения, что «Яндексу» пришлось согласовывать нововведения с Кремлем. Затем на конференц-колле с инвесторами гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож заявил, что предложенная схема долго обсуждалась с Кремлем и правительством и получила всестороннее одобрение российских властей.
18 ноября «Яндекс» объявил о новой структуре управления компанией — ключевые решения будут под контролем расположенного в калининградском «офшоре» фонда. Сразу после этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг любые предположения, что «Яндексу» пришлось согласовывать нововведения с Кремлем. Затем на конференц-колле с инвесторами гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож заявил, что предложенная схема долго обсуждалась с Кремлем и правительством и получила всестороннее одобрение российских властей.

Фото в анонсе: Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA