Основатель и генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож намерен продать более двух миллионов принадлежащих ему акций компании. Об этом сказано в сообщении «Яндекса» для Комиссии по ценным бумагам США.

Речь идет об акциях класса А. К 18:40 мск 22 января на бирже Nasdaq они стоили 45 долларов США за бумагу. Таким образом, рыночная цена двух миллионов акций — порядка 90 миллионов долларов.

Как пишет Reuters, Волож продаст примерно 4% принадлежащих ему ценных бумаг компании. Его доля в капитале «Яндекса» после продажи акций снизится с 9,9% до 9,3%.

Текущий пакет Воложа состоит из 456,5 тысяч акций класса А и 32,2 миллиона акций «Яндекса» класса B, также у него есть опцион на покупку еще 150 тысяч акций класса А. В ходе сделки он продаст все имеющиеся у него акции класса А, а также около 1,4 миллиона акций класса В, которые перед этим также будут конвертированы в класс А.

Все остальные акции в ближайшее время он продать не сможет: при утверждении новой структуры управления компанией Волож обязался не продавать 95% имеющихся у него акций класса В до конца 2021 года.

О новой структуре «Яндекс» объявил в ноябре на фоне обсуждения в Госдуме законопроекта об ограничении доли иностранцев в интернет-компаниях. В «Яндексе» создают Фонд общественных интересов, как утверждают источники «Ведомостей», новое управление компанией согласовано с администрацией президента.