«Победа» в четыре раза увеличила закупки авиакеросина за рубежом. В России он стоит дороже
Лоукостер «Победа» в январе резко увеличил закупки авиатоплива в зарубежных аэропортах. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, доля зарубежного топлива увеличилась с 3% до 11%. Это случилось из-за нового повышения стоимости керосина.
В базовом аэропорту компании — Внуково — авиатопливо стоит примерно 47 тысяч рублей за тонну. Как пояснили собеседники издания, даже с учетом скидок за большие объемы, заправка там менее выгодна, чем в других странах.
В аэропорту Дубая керосин стоит примерно 39900 за тонну, Рима — 41500 рублей, Кельна — 41700 рублей, Берлина — 42400 рублей, рассказали сотрудники двух авиакомпаний. Даже с учетом возврата авиакомпаниям топливного акциза — около 3000 рублей за тонну керосина — заправка за рубежом выгоднее, что немыслимо для нефтедобывающей державы, возмущается один из собеседников «Ведомостей».
Из-за резкого роста стоимости авиатоплива в 2018 году авиакомпании потерпели многомиллиардные убытки, что привело к резкому повышению цен на билеты в 2019 году. В частности, «Аэрофлот» увеличивал топливный сбор четыре раза за год.
Правительство согласилось компенсировать авиакомпаниям расходы на авиатопливо только в том случае, если его экспортная цена превысит 48300 рублей за тонну.