«Победа» в четыре раза увеличила закупки авиакеросина за рубежом. В России он стоит дороже

Лоукостер «Победа» в январе резко увеличил закупки авиатоплива в зарубежных аэропортах. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, доля зарубежного топлива увеличилась с 3% до 11%. Это случилось из-за нового повышения стоимости керосина.

В базовом аэропорту компании — Внуково — авиатопливо стоит примерно 47 тысяч рублей за тонну. Как пояснили собеседники издания, даже с учетом скидок за большие объемы, заправка там менее выгодна, чем в других странах.

Из-за резкого роста стоимости авиатоплива в 2018 году авиакомпании потерпели многомиллиардные убытки, что привело к резкому повышению цен на билеты в 2019 году. В частности, «Аэрофлот» увеличивал топливный сбор четыре раза за год.

Правительство согласилось компенсировать авиакомпаниям расходы на авиатопливо только в том случае, если его экспортная цена превысит 48300 рублей за тонну.