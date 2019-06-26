«Аэрофлот» повысил топливный сбор в четвертый раз за год

«Аэрофлот» с июля 2019 года повышает топливный сбор на ряде рейсов, следует из информации на сайте авиакомпании.

Для перелетов внутри России он будет увеличен на 235 рублей для . Для большинства рейсов он составит 2700 рублей вместо 2465, между Москвой и Якутском — 4200 вместо 3965.

Сбор при перелете из Москвы или Санкт-Петербурга в Азербайджан, Армению, Белоруссию, , Казахстан, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан будет увеличен с 15 до 20 евро.

«Аэрофлот» повышает топливный сбор в четвертый раз с лета 2018 года.

Подорожание авиационного топлива в 2018 году обошлось российским авиакомпаниям в 50 миллиардов рублей дополнительных издержек. Чистая прибыль «Аэрофлота» в том году снизилась в десять раз, в том числе из-за резкого роста цен на топливо.