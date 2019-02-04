Чистая прибыль «Аэрофлота» по итогам 2018 года составила 2,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Это в десять раз меньше, чем годом ранее — в 2017 году чистая прибыль составляла 28,4 миллиарда рублей.

Основными причинами снижения прибыли в компании назвали резкий рост цен на топливо, а также общее повышение конкуренции среди перевозчиков.

За 2018 год средняя цена топлива для «Аэрофлота» увеличилась на 38% — это наивысший показатель среди пятерки крупнейших российских авиаперевозчиков.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2018 года поручил рассмотреть вопрос о компенсации авиакомпаниям из-за роста цен на топливо. Соответствующие предложения Минтранс должен предоставить до 1 марта.