«Новая газета» опубликовала манифест «Против конституционного переворота и узурпации власти»

«Новая газета» опубликовала «манифест граждан России», направленный «против конституционного переворота и узурпации власти».

«Сегодня мы, граждане Российской Федерации, заявляем, что на наших глазах в стране происходит конституционный переворот. Мы уверены, что цель этого переворота — пожизненное сохранение у власти Владимира Путина и его коррумпированного режима. Для этого придумана спецоперация по незаконному переписыванию Конституции», — сказано в манифесте.

В нем отмечается, что поправки в Конституцию вносятся в спешке, «с риторическими и юридическими манипуляциями, без реальной общественной дискуссии». «Вместо Конституционного собрания нам предлагают имитационную рабочую группу с участием непрофессионалов. Вместо референдума — нелегитимное „общероссийское голосование“», — говорится в обращении.

«Мы, граждане России, подписавшие этот манифест, призываем всех, кто не готов смириться с узурпацией власти Владимиром Путиным, присоединиться к нашему заявлению и принять участие в массовой общественной кампании», — сказано в манифесте. На данный момент его подписали 20 человек, среди которых журналист и муниципальный депутат Илья Азар, экономист Сергей Гуриев, политик Юлия Галямина. Под манифестом могут подписаться все желающие.

Владимир Путин 15 января анонсировал реформу Конституции. В частности, он предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты России, ограничить приоритет международного права и усилить роль Госсовета.

Уже через пять дней законопроект о поправках в Конституцию был внесен в Госдуму, а через восемь — принят в первом чтении.

Многие политологи восприняли конституционную реформу как попытку Путина остаться у власти после окончания его президентского срока в 2024 году. Звучали предположения, что потом Путин возглавит Госсовет или «Единую Россию».