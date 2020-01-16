«Коммерсант»: после окончания президентского срока Путин сменит Медведева во главе «Единой России»

После окончания своего президентского срока в 2024 году Владимир Путин может возглавить «Единую Россию». Об этом заявил источник «Коммерсанта», близкий к администрации президента.

По его словам, именно у правящей партии будет контроль над правительством, и преемнику Путина на президентскому посту придется с ней считаться.

Сейчас «Единую Россию» возглавляет Дмитрий Медведев. Он останется председателем партии, несмотря на отставку с поста премьер-министра, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Источник «Коммерсанта» не исключил также других вариантов — например, перехода Путина в Госсовет или Совбез. «Все будет зависеть от того, как именно будут изменены полномочия, о которых упомянул президент», — считает собеседник издания.

15 января во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил провести конституционную реформу. Она предполагает, в частности, передачу части президентских полномочий парламенту и усиление роли Госсовета.

После выступления Путина российское правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым подало в отставку. Путин предложил Медведеву стать заместителем председателя Совета безопасности. На пост премьера он выдвинул главу ФНС Михаила Мишустина.