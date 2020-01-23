Бывшие министры Максим Топилин и Вероника Скворцова получили новые посты. Топилин возглавил Пенсионный фонд

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил на новые должности бывшего министра труда Максима Топилина и бывшую главу Минздрава Веронику Скворцову. Распоряжения опубликованы на сайте правительства.

Топилин возглавил Пенсионный фонд. Скворцова стала руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Максим Топилин и Вероника Скворцова работали в правительстве Дмитрия Медведева с 2012 года. В правительство Михаила Мишустина они не вошли.

В новом кабинете министров Минтруд возглавил Антон Котяков, до этого работавший заместителем министра финансов. Главой Минздрава стал Михаил Мурашко, ранее возглавлявший Росздравнадзор.

До Топилина председателем Пенсионного фонд был Антон Дроздов (стал замглавы Минфина), до Скворцовой ФМБА руководил Владимир Уйба (стал замглавы Минздрава).