Либертарианская партия отозвала заявку на митинг против изменения Конституции. Его уже одобрила московская мэрия

Заявка на проведение 1 февраля митинга в Москве против конституционной реформы отозвана из столичной мэрии. Об этом сообщают «Новая газета» и «МБХ медиа».

Как сообщил один из заявителей митинга, член Либертарианской партии Игорь Ефремов, заявка была подана «на всякий случай, чтобы оставить себе возможность провести митинг, если тема будет иметь достаточный резонанс».

17 января, в день подачи заявки, мэрия Москвы заявила, что согласовала 10-тысячную акцию на проспекте Сахарова против конституционной реформы. Организаторы акции не назывались, о них стало известно только 21 января.

«Мы решили взять время на раздумья и не анонсировать акцию сразу же, потому что не были уверены, что ее стоит проводить. В итоге решили, что целесообразнее отказаться от проведения», — сказал Ефремов «МБХ медиа».