Правительство Москвы согласовало митинг против реформы Конституции. Кто подал на него заявку, в мэрии не сказали

Мэрия Москвы согласовала проведение митинга против конституционной реформы в России. Как сообщает «Интерфакс», согласована 10-тысячная акция на проспекте Сахарова 1 февраля.

В пресс-службе московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили, что заявку на митинг подала группа граждан. Кто именно выступил организатором, мэрия не уточнила.

О реформе Конституции России 15 января заявил президент Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию. В частности, он предложил закрепить в Конституции статус Госсовета и перераспределить часть полномочий между президентом и парламентом в пользу парламента.