«Как в Сингапуре? Хотите, чтобы я был наставником?» Путин ответил на вопрос о смене власти в 2024 году

Президент России Владимир Путин отрицательно оценил возможность появления в стране «наставника» президента. Об этом он заявил на встрече со студентами в Сочи, ее трансляцию вел RT.

Путин проводит встречу со студентами в центре «Сириус» в Сочи — LIVE RT на русском

Студентка МГИМО задала вопрос о возможности создания в России «каких-то специальных органов», чтобы «стабилизировать деятельность государства» после ухода Путина с президентского поста в 2024 году. «Как в Сингапуре? Там… был наставником президента. <…> Вы хотите, чтобы я был наставником, да?» — спросил Путин.

По его мнению, такая структура власти будет подрывать институт президента. «В разных странах разные ситуации, разные истории этих стран, разные культуры. У нас, если появится какой-то институт над президентом, это будет означать не что другое как двоевластие — абсолютно губительная ситуация для такой страны как Россия», — ответил Путин.

Владимир Путин 20 января внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Они предполагают, в частности, передачу части полномочий от президента к парламенту и усиление роли Госсовета.

Эксперты восприняли конституционную реформу как начало транзита власти, который завершится с уходом Путина с поста президента в 2024 году. Звучали предположения, что Путин постарается остаться доминирующей фигурой в российской политике, сформировав структуру власти, похожую на созданные в Казахстане или Сингапуре.