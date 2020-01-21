В Китае бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 года заключения по обвинению в получении взяток

Суд в Китае приговорил бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя к 13 с половиной годам тюремного заключения по обвинению во взяточничестве. Также он оштрафован на два миллиона юаней (290 тысяч долларов), сообщает государственная китайская газета «Жэньминь жибао».

Ранее Мэн Хунвэй признал себя виновным в получении взяток на 14 миллионов юаней (два миллиона долларов).

Мэн Хунвэй возглавлял Интерпол с ноября 2016 года и до своего задержания в Китае в сентябре 2018-го. Он стал первым гражданином Китая, которого избрали президентом Интерпола. До этого он в течение 40 лет работал в китайской системе уголовного правосудия, в частности, был главой китайской Береговой охраны и заместителем министра по общественной безопасности.

В сентябре 2018 года супруга Мэн Хунвэя, живущая во Франции, сообщила, что тот исчез во время поездки в Китай. Она рассказала журналистам, что перед пропажей супруг прислал ей фотографию ножа, из-за чего она решила, что он находится в опасности. Через несколько дней Китай подтвердил, что Мэн Хунвэй находится под стражей по делу о коррупции.