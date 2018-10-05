Французская полиция начала расследовать исчезновение президента Интерпола. Несколько дней назад он уехал в Китай

Правоохранительные органы Франции начали официальное расследование по факту исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвэя сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции.

В полицию обратилась жена президента Интерпола, проживающая . По ее словам, она не может выйти на связь с мужем с конца сентября — с тех пор, как он уехал в Китай.