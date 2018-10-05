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Французская полиция начала расследовать исчезновение президента Интерпола. Несколько дней назад он уехал в Китай

Reuters
10:29, 5 октября 2018
Надежный источник

Правоохранительные органы Франции начали официальное расследование по факту исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвэя сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции. 

В полицию обратилась жена президента Интерпола, проживающая в Лионе. По ее словам, она не может выйти на связь с мужем с конца сентября — с тех пор, как он уехал в Китай. 

Мэн Хунвэй — гражданин Китая. До того, как возглавить Интерпол в 2016 году, он, в частности, был заместителем министра по общественной безопасности у себя на родине.

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