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Китайские власти подтвердили арест президента Интерпола

South China Morning Post
16:40, 7 октября 2018
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Китайские власти подтвердили, что президент Интерпола Мэн Хунвэй, который в конце сентября уехал в КНР и с тех пор не выходил на связь с семьей и знакомыми, находится под арестом. Его подозревают в «преступной деятельности» — какой именно, не уточняется.

Мэн Хунвэя задержали и отвезли на допрос, как только его самолет приземлился в Китае 25 сентября.

Жена Мэн Хунвэя рассказала, что перед исчезновением он прислал ей фотографию ножа. По ее мнению, он пытался таким образом дать понять, что находится в опасности. За четыре минуты до того, как прислать снимок, он написал ей сообщение «Жди моего звонка».

Мэн Хунвэй возглавляет Интерпол с 2016 года. Сразу после его исчезновения появилась версия, что он арестован китайскими властями. Интерпол официально обратился к Китаю за разъяснениями.

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