Глава Интерпола уехал в Китай и не вернулся. Скорее всего, его тайно арестовали

5 октября начала официальное расследование исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвэя. С заявлением в правоохранительные органы обратилась его жена: по ее словам, Мэн в конце сентября уехал в Китай и с тех пор не выходил на связь.

Вероятно, Мэна арестовали китайские власти. По данным источников South China Morning Post, главу Интерпола увезли на допрос, как только он приземлился в Китае. С чем может быть связан этот допрос, а также предъявлены ли Мэну какие-то обвинения, пока неизвестно.

В Китае нередко тайно арестовывают и допрашивают высокопоставленных представителей национальной диаспоры, живущих за границей. Сроки таких задержаний могут исчисляться месяцами. Чаще всего подозреваемых в конце концов отпускают безо всяких обвинений, но иногда против них начинают официальное уголовное преследование (обычно по обвинению в коррупции).

Власти Китая официально информацию о задержании не подтвердили. Интерпол в своем заявлении о случившемся подчеркнул, что дело должны расследовать компетентные органы Франции и Китая и что дальнейших комментариев организация давать не будет. Руководить текущей деятельностью Интерпола пока будет его генеральный секретарь Юрген Сток.

Мэн Хунвей возглавляет Интерпол с 2016 года. Он родился и почти всю жизнь прожил в Китае; в последние перед отъездом во Францию годы он был главой китайской Береговой охраны и заместителем министра общественной безопасности.