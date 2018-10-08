В Китае арестован президент Интерпола. Возможно, в связи с делом его бывшего начальника, получившего пожизненный срок за коррупцию

В 2016 году Мэн Хунвэй стал первым гражданином Китая, которого избрали . Он совмещал этот пост с должностью заместителя министра общественной безопасности КНР, которую занял еще в 2004 году. После избрания в Интерпол чиновник перевез свою семью в Лион, где находится штаб-квартира организации, а сам продолжал регулярно летать между Францией и Китаем.

Во время последней поездки чиновника на родину его жена Грейс Мэн сообщила французской полиции об исчезновении мужа. По словам женщины, в последний раз Мэн Хунвэй вышел на связь 25 сентября. Он написал ей в WhatsApp «Жди моего звонка», а через четыре минуты прислал картинку с изображением ножа. Грейс Мэн полагает, что таким образом муж хотел сообщить ей об опасности, которая ему угрожает.

5 октября полиция Франции начала расследование исчезновения Мэн Хунвэя; Интерпол в свою очередь официально запросил у Китая информацию о его статусе. Издание South China Morning Post сообщило, что чиновник находится под следствием в Китае; источники издания заявили, что его забрали на допрос сразу после прибытия в страну. Французская газета Le Monde отметила, что в Китае нередко тайком задерживают высокопоставленных представителей национальной диаспоры, живущих за границей.

7 октября власти Китая подтвердили информацию об аресте Мэн Хунвэя, заявив, что его подозревают в «получении взяток и других преступлениях». «Расследование против него подтверждает, что все равны перед законом, и любой, кто его нарушает, должен быть наказан», — говорилось в заявлении министерства общественной безопасности Китая. При этом никаких подробностей о подозрениях в отношении Мэн Хунвэя не сообщалось.

В тот же день штаб-квартира Интерпола в Лионе получила прошение об отставке Мэн Хунвэя, хотя его полномочия должны были истечь только в 2020 году. Обязанности президента временно передали его заместителю, корейцу Ким Чон Яну. «Я считаю прискорбным, что один из высших руководителей Интерпола вынужден был уйти в отставку таким образом, и что нас не уведомили о происходящем», — заявил Ким Чон Ян. Новый президент Интерпола будет избран на Генеральной ассамблее организации в ноябре 2018 года.

South China Morning Post связала арест Мэн Хунвэя с бывшего министра общественной безопасности Китая Чжоу Юнкана, под руководством которого Мэн Хунвэй работал в 2004-2007 годах. Министерство общественной безопасности косвенно подтвердило эту версию. Как сообщает Associated Press, 8 октября ведомство сообщило, что, кроме взяток, Мэн Хунвэя подозревают в «политических промахах», и отметило необходимость «противостоять коррупции и решительно ликвидировать пагубное влияние Чжоу Юнкана».