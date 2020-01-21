Операторы связи с 1 марта начнут бесплатно предоставлять доступ к порталу госуслуг и сайтам всех органов власти

Минкомсвязи РФ объявило, что с 1 марта доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти по всей России будет бесплатным.

Как сообщает «Интерфакс», посещение этих сайтов не будет зачитываться в общий объем трафика. Кроме того, абоненты смогут посетить их даже при нулевом балансе.

Такое решение принято на совещании с участием и. о. главы Минкомсвязи Константина Носкова и крупнейших операторов связи.

В Минкомсвязи не исключают, что доступ россиян к соцсетям, поисковикам и мессенджерам также может стать бесплатным.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию призвал сделать бесплатным доступ к российским социально значимым интернет-ресурсам. Он отмечал, что «это станет конкурентным преимуществом России».