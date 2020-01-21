МВД Бурятии выиграло иск к сенатору Вячеславу Мархаеву, обвинившему полицию в противоправных действиях на митинге

Суд частично удовлетворил иск МВД Бурятии о защите деловой репутации к сенатору Вячеславу Мархаеву. Об этом «МБХ медиа» сообщил адвокат Сергей Федоров.

Поводом к судебному разбирательству стало выступление Мархаева в Совете федерации, в ходе которого он заявил о противоправных действиях полиции при задержании протестующих на митинге в Улан-Удэ 12 сентября 2019 года. В частности, сенатор сказал такую фразу: «Блогер Дмитрий Баиров в результате силового захвата получил обухом топора травму — тем не менее, больного привозят в суд».

По словам Федорова, заявление сенатора признали не соответствующим действительности, но опровержение в Совфеде ему давать не придется.

Защита намерена опротестовать судебное решение.

В сентябре 2019 года Вячеслав Мархаев участвовал от КПРФ в выборах мэра Улан-Удэ, но проиграл. После выборов в городе началась стихийная акция протеста, участники которой потребовали в том числе повторного голосования. Акция продолжалась несколько дней, после чего ее жестко разогнали сотрудники силовых структур.

Перед выборами РЕН ТВ обвинил Мархаева в нападении на съемочную группу. Политик подал встречное заявление на журналистов, обвинив их в препятствовании законной предвыборной агитации. СК отказал в возбуждении дел по обоим заявлениям.

Летом 2019 года Мархаев, который ранее был командиром бурятского ОМОНа, раскритиковал действия московской полиции, жестко разгонявшей акции протеста за свободные выборы в Мосгордуму.