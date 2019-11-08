СК отказался заводить дело на иркутского сенатора. Журналисты РЕН ТВ обвиняли его в нападении

Управление Следственного комитета по Бурятии отказало в возбуждении уголовного дела о воспрепятствовании журналистской деятельности в отношении члена Совета федерации от Иркутской области Вячеслава Мархаева.

Заявление на сенатора написали журналисты РЕН ТВ — они утверждали, что в конце августа политик, баллотировавшийся в мэры Улан-Удэ, напал на съемочную группу канала.

Мархаев подавал встречное заявление на журналистов, обвинив их в препятствовании законной предвыборной агитации. В возбуждении этого дела СК также отказал.

Летом 2019 года сенатор-коммунист Вячеслав Мархаев раскритиковал действия полиции, жестко разгонявшей акции протеста оппозиции в Москве.

В ходе своей предвыборной кампании сенатор утверждал, что журналисты РЕН ТВ активно «пишут гадости» про него и его семью. Инцидент со съемочной группы канала в Улан-Удэ он назвал провокацией. По словам журналистов, когда они задали Мархаеву вопрос о его причастности к подпольному игорному бизнесу, сенатор начал выкручивать руку корреспонденту, а его помощники толкали оператора.

На выборах мэра Улан-Удэ Вячеслав Мархаев уступил и. о. главы города Игорю Шутенкову.