Действия полиции, разгонявшей недавние акции протеста в Москве, были «неправомерными и профессионально безграмотными». Об этом заявил член Совета Федерации от Иркутской области, основатель и бывший первый командир Бурятского ОМОНа Вячеслав Мархаев.

«То, что столько людей вышли на улицы, уже говорит о том, что просто нет другой возможности быть услышанными властью. И вместо того, чтобы выслушать претензии, организовать диалог, администрацией было принято силовое решение, во многих случаях избыточное, — написал он в своем инстаграме. — Плохая власть борется с недовольными, хорошая — с причинами недовольства!»

С середины июля в Москве проходят акции протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Оппозиционные политики утверждают, что им отказывают в регистрации на выборах по политическим мотивам.

27 июля и 3 августа в центре Москвы прошли две несанкционированные акции оппозиции, которые были жестко подавлены полицией. В каждый из дней были задержаны более тысячи человек. По итогам акции 27 июля СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. 10 августа на проспекте Сахарова в Москве состоялась крупнейшая за последние годы акция протеста. На согласованном митинге собрались до 60 тысяч человек.