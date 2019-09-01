РЕН ТВ обвинил сенатора Вячеслава Мархаева, критиковавшего полицию за разгон акций в Москве, в нападении на съемочную группу

Телеканал РЕН ТВ обратился в СК с заявлением о нападении на съемочную группу со стороны члена Совета Федерации от Иркутской области Вячеслава Мархаева.

В заявлении корреспондент Евгения Могилевская указала, что сенатор начал выкручивать ей руку, а его помощники — толкать оператора после того, как она задала вопрос, причастен ли Мархаев к подпольному игорному бизнесу в Улан-Удэ. В результате инцидента Могилевская получила вывих руки, а оператор — ушиб.

Мархаев, в свою очередь, обратился в Мосгорсуд и к генпрокурору Юрию Чайке, заявив, что материалы РЕН ТВ порочат его честь и достоинство.

Мархаев — кандидат от КПРФ на выборах мэра Улан-Удэ, которые пройдут 8 сентября.

В начале августа Мархаев публично подверг критике действия полиции при в Москве. Сенатор, ранее бывший командиром бурятского ОМОНа, назвал действия полицейских «неправомерными и профессионально безграмотными».