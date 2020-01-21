Белоруссия купила партию нефти в Норвегии. Регулярные поставки из России остановлены из-за разногласий по цене

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн нефти в Норвегии, сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на государственный концерн «Белнефтехим».

Нефть доставят через Литву с помощью морского и железнодорожного транспорта. В Белоруссию она прибудет после 20 января.

Перспективы дальнейших поставок норвежской нефти в Белоруссию «Белнефтехим» не уточнил.

В последние годы Белоруссия закупала в России около 18 миллионов тонн нефти в год.

С 1 января Россия перестала поставлять нефть в Белоруссию из-за по цене на сырье. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти.

4 января «Белнефтехим» по сниженной цене закупил в России партию нефти, чтобы загрузить белорусские НПЗ до конца января. Сообщалось, что сырье Белоруссии продали компании российского миллиардера Михаила Гуцериева.

К середине января правительство Белоруссии направило коммерческие предложения о покупке нефти на Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии.