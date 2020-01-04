Белоруссия договорилась о возобновлении прокачки нефти из России

Белорусский государственный концерн «Белнефтехим» заявил об оформлении документов на первую партию российской нефти, закупаемой по цене без .

В компании «Транснефть» сообщили РИА Новости, что получили заявку на прокачку 133 тысячи тонн нефти в Белоруссию. «Белнефтехим» отметил, что новая партия нефти и старые запасы сырья позволят обеспечить работу обоих белорусских нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года.

Поставщиком «Белнефтехима» выступила российская компания, название которой не сообщается. Источники «Интерфакса» заявили, что поставлять нефть в Белоруссию по цене без премии поставщика готовы две российские компании — «Русснефть» и «Нефтиса», входящие в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.

С 1 января Россиия перестала поставлять нефть в Белоруссию из-за разногласий по цене на сырье.

Сообщалось, что Минск пытался договорится с Москвой о поставках нефти в 2020 году без премии поставщика, объясняя это подорожанием нефти в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной отрасли.

По данным «Белнефтехима», в условиях налогового маневра в РФ в 2019 году цена импортируемой в Беларусь российской нефти составляла около 80% от мировой, на начало 2020 года — 83%.