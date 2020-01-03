Белорусские НПЗ перестали получать нефть из России

Обновление: Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании «Белнефтехим».

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы с 1 января не получают сырье из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей НПЗ в Новополоцке и Мозыре.

«Мы работаем со сниженной загрузкой на остатках сырья, которые были накоплены в декабре. Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены», — рассказал агентству представитель одного из предприятий.

Текущие запасы нефти, по словам собеседников «Интерфакса», позволят сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.

Концерн «Белнефтехим» подтвердил прекращение поставок нефти из России. «Сейчас идет активная работа по заключению контрактов на январь», — заявил официальный представитель компании.

Обновление: В компании «Транснефть» заявили ТАСС, что с 1 января не получали заявок от российских нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ.

Россия и Белоруссия в конце декабря не смогли заключить контракты на поставку нефти на следующий год. Сообщалось, что глава Белоруссии Александр Лукашенко 30 и 31 декабря проводил телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным об условиях поставки нефти, после чего распорядился искать альтернативные источники сырья для НПЗ.