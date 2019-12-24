Проблема России в том, что вы не знаете, что такое современная Беларусь. Если вы позвали нас в союз, не ухудшайте каждый год наше положение. Вам в России почему-то надо показать, что белорусы — нахлебники, а Лукашенко капризный. Я готов искать альтернативу российской нефти и газу. Я Путину как-то сказал: «Знаете, я вас понимаю, потерять Беларусь — хуже, чем потерять где-то кусок России». Белорусы не хотят объединяться, потому что боятся, что Беларусь превратится в олигархическую страну. Россия не будет воевать с Беларусью. У нас госмонополия на алкоголь, поэтому нет, как у вас, паленой водки. Я никогда не давал и не буду давать команду совершать политические убийства. «Смертная казнь, как предупреждение некоторым подонкам, помогает держать стабильность и разобраться с бандитизмом». Допинг есть везде, нельзя наказывать чистых спортсменов. Сталину нужно поставить памятник в Беларуси, потому что пакт Молотова-Риббентропа . Мой младший сын Коля — мой главный оппозиционер. Он друг Путина, часто ставит мне его в пример. Я построил первое в истории независимое белорусское государство. «Как, создав свое дитя, я его могу похоронить?» Равноправие — главный принцип честного союза. Но дележки власти не будет. А самый простой вариант в плане единого государства — Россия вступает в состав Беларуси.

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Ольга Корелина Фото в анонсе: Михаил Метцель