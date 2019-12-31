Лукашенко дважды за сутки созвонился с Путиным. А потом поручил найти альтернативу российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по нефти и начать поставки из альтернативных источников. Об этом пишет агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

Речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также об альтернативных поставках нефтепровода «Дружба».

Лукашенко отдал поручение об альтернативных поставках нефти во время совещания с руководством нефтехимического комплекса Белоруссии. Оно было организовано после двух телефонных разговоров Путина и Лукашенко, которые состоялись 30 и 31 декабря и были посвящены поставкам нефти и газа.

Агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что Белоруссия и Россия не могут договориться об условиях на 2020 год, из-за чего поставки нефти могут прекратиться 1 января.

Ранее Россия и Белоруссия неоднократно затягивали переговоры по поставкам углеводородов до Нового года. В 2000-е это становилось причиной перебоев прокачки российской нефти не только в Белоруссию, но и Европу.

Лукашенко 24 декабря заявил, что при отсутствии договоренностей с Россией в по поставкам нефти Белоруссия может «забрать» две из трех труб нефтепровода «Дружба» и качать по ним нефть реверсом из Польши.