Полиция сорвала концерт Бориса Гребенщикова в Гоа

Концерт Бориса Гребенщикова, проходивший 19 января в деревне Арамболь на северном побережье индийского штата Гоа, был сорван полицией.

«Концерт БГ был прерван по причине обстоятельств непреодолимой силы, вызванных противоречиями с представителями местных силовых структур, которые, несмотря на наличие всех необходимых документов и разрешений, посчитали возможным завершить наше мероприятие, ссылаясь на требование местной религиозной общины», — таким образом прокомментировали инцидент организаторы концерта.

По свидетельству очевидцев, выступление лидера «Аквариума» продолжалось примерно час. После вмешательства полиции и полуторачасовой паузы Гребенщиков снова вышел к зрителям, исполнил без микрофона песню «Сидя на красивом холме» и ответил на вопросы из зала.

Организаторы объявили, что не будут возвращать зрителям деньги за билеты.