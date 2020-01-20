Ивана Голунова допросили по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции

Специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова допросили в качестве потерпевшего по делу о превышении полномочий сотрудниками МВД. Об этом в своем телеграм-канале сообщил адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

В разговоре с ТАСС адвокат заявил, что у него и у Голунова пытались взять подписку о неразглашении тайны следствия, но они отказались ее давать. Бадамшин добавил, что по делу пока никто не задержан.

В июне 2019 года Ивана Голунова задержали в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Он настаивал на том, что наркотики ему подбросили. Через несколько дней на фоне масштабной общественной кампании в поддержку Голунова преследование журналиста прекратили.

Сотрудников полиции, причастных к задержанию Голунова, уволили со службы. В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что против них возбуждено уголовное дело. Его завели по статье о превышении должностных полномочий. Голунов признан потерпевшим по делу.