Против полицейских, задержавших Ивана Голунова, возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении полицейских, проводивших спецкора «Медузы» Ивана Голунова. Дело возбуждено по о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщил Голунов в своем телеграм-канале.

СК сообщил об этом Голунову в письме от 18 декабря. Спустя день после этого президент России Владимир Путин сказал, что против сотрудников МВД, задерживавших журналиста, возбуждены уголовные дела. При этом статья, по которой возбуждены дела, не называлась.

Ранее Голунов обращался в ФСБ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении полицейских, задержавших его. ФСБ перенаправило его обращение в Генпрокуратуру, следует из ответа службы, поступившего в адрес Голунова (есть в распоряжении «Медузы»).

В задержании Ивана Голунова участвовали оперуполномоченные Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Игорь Ляховец. Их руководителем был глава Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы полковник Андрей Щиров. Делом занимался следователь УВД по ЗАО Игорь Лопатин.

Мосгорсуд ранее отказался восстановить на службе в МВД Феофанова, Уметбаева, Сергалиева, Коновалова и Щирова.