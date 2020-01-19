«Я в целом доволен». Медведев оценил работу правительства, которое он возглавлял восемь лет

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев остался доволен работой правительства, которое он возглавлял почти восемь лет, передает «Интерфакс».

«Я прямо скажу, что как человек, который отвечал за работу правительства почти восемь лет, я в целом доволен, как шли дела и как работал высший исполнительный орган власти», — сказал Медведев в интервью программе «Время» (цитата по «Интерфаксу»).

Среди достижений правительства, по мнению Медведева, снижение инфляции до 3% в 2019 году с 13-15%, до которых она выросла после санкций 2014 года, а также программа импортозамещения.

Правительство РФ ушло в отставку 15 января 2020 года после оглашения послания президента Федеральному собранию. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин, возглавлявший Федеральную налоговую службу.