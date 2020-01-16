Шаману Александру Габышеву вернули меч, которым он размахивал перед полицейским

Якутскому шаману Александру Габышеву вернули меч, изъятый в рамах доследственной проверки по статье о применении насилия к полицейскому. Об этом «Интерфаксу» сообщила организация «Правозащита Открытки», которая оказывала юридическую помощь Габышеву.

В декабре 2019 года Габышев размахивал мечом и порвал форменную куртку полицейского при задержании во время второго похода в Москву. Из-за этого шамана оштрафовали на тысячу рублей за неповиновение сотруднику полиции.

Также была организована доследственная проверка по статье о применении насилия к полицейскому. По информации «Правозащиты Открытки», следствие в итоге не нашло умысла на насилие в действиях Габышева и не стало возбуждать против него уголовное дело.

Александр Габышев, называющий себя «шаманом-воином», в марте 2019 года начал пеший поход из Якутска в Москву, чтобы «изгнать» Владимира Путина. По пути к Габышеву стали присоединяться сторонники.

В сентябре шамана задержали и вернули в Якутск. Против него было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму, но обвинение шаману так и не предъявили.

В декабре Габышев организовал второй поход в Москву, но почти сразу снова был задержан. В январе шаман анонсировал третий поход в Москву, который должен начаться в марте 2020 года.