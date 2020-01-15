Обвиняемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Жителя Нарьян-Мара, обвиняемого в убийстве ребенка в детском саду в октябре 2019 года, признали невменяемым. Об этом сообщает СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Экспертиза установила, что Денис Поздеев страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении.

Денис Поздеев 31 октября 2019 года зашел в детский сад «Сказка» и ударил ножом шестилетнего ребенка. Поздеев объяснил свои действия голосами в голове и «заклинаниями».

Охранника детского сада в ноябре арестовали по делу об оказании услуг, не соответствующих правилам безопасности. СК сообщал, что сотрудник ЧОП, услышав звонок Поздеева в домофон детсада, «дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников».

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