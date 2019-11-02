Суд арестовал охранника детского сада в Нарьян-Маре, где убили ребенка

Нарьян-Марский городской суд отправил под стражу на два месяца охранника детского сада, где был убит шестилетний ребенок. Об этом со ссылкой на пресс-службе регионального управления СК сообщает «Интерфакс».

Имя арестованного охранника не сообщалось. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности.

31 октября в детском саду «Сказка» Денис Поздеев зашел в помещение, где спали дети, и ударил ножом шестилетнего ребенка. Сразу после этого его задержали. Поздеев отказался от дачи показаний, но объяснил свои действия «заклинаниями».

После убийства СК сообщал, что сотрудник ЧОП «Святогоръ», услышав звонок Поздеева в домофон, «дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников».

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