Генпрокуратура России не обнаружила нарушений в декларациях прокурора Москвы. ФБК сообщал об имуществе на 3 миллиона евро

Генпрокуратура России заявила, что не видит «обстоятельств, позволяющих усомниться в достоверности сведений» в декларациях о доходах прокурора Москвы Дениса Попова.

В ноябре Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о том, что семья Дениса Попова владеет дорогостоящей недвижимостью в Черногории, Испании, в Астраханской области, а также на Рублевке в Подмосковье. Недвижимость, общая стоимость которой, по оценкам ФБК, составляет 3 миллиона евро, в декларациях Попова не указана.

ФБК потребовал отправить прокурора Москвы в отставку и начать против него расследование. В ответ на это требование Генпрокуратура сообщила, что не видит нарушений, так как имущество, о котором идет речь, принадлежит бывшей жене Попова и другим родственникам. ФБК, в свою очередь, указывает, что располагает доказательствами того, что недвижимость была приобретена, когда брак Поповых еще не был расторгнут.