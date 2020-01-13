«Превышает границы приемлемой критики работы полиции». МВД Бурятии подало в суд на сенатора Вячеслава Мархаева

МВД Бурятии подало иск о защите деловой репутации к члену Совета Федерации, лидеру бурятских коммунистов Вячеславу Мархаеву. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на исковое заявление и адвоката Сергея Федорова.

Поводом для иска стало выступление Мархаева в Совфеде 25 сентября, во время которого он заявил о «противоправных действиях» полиции и Росгвардии при задержании протестующих в Улан-Удэ. «Один пример. Блогер Дмитрий Баиров в результате силового захвата получил обухом топора травму — тем не менее, больного привозят в суд», — сказал Мархаев.

МВД Бурятии заявило, что доследственная проверка не подтвердила изложенные сенатором факты. Ведомство сочло, что «умаление подобным образом деловой репутации МВД» недопустимо и «превышает границы приемлемой критики работы органов внутренних дел». От сенатора потребовали опровергнуть заявление на заседании Совфеда.

Вячеслав Мархаев участвовал в выборах мэра Улан-Удэ 8 сентября 2019 года, но проиграл. После выборов в городе началась стихийная акция протеста, участники которой потребовали в том числе повторного голосования. Акция продолжалась несколько дней, после чего ее жестко разогнали сотрудники силовых структур.

Перед выборами РЕН ТВ обвинил Мархаева в нападении на съемочную группу. Политик подал встречное заявление на журналистов, обвинив их в препятствовании законной предвыборной агитации. СК отказал в возбуждении дел по обоим заявлениям.

Летом 2019 года Вячеслав Мархаев, который ранее был командиром бурятского ОМОНа, раскритиковал действия московской полиции, жестко разгонявшей акции протеста за свободные выборы в Мосгордуму.