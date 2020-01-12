В Иране возобновились антиправительственные протесты из-за сбитого украинского авиалайнера

В Иране возобновились антиправительственные протесты, начавшиеся накануне после признания властей о том, что они случайно сбили украинский пассажирский самолет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на посты в соцсетях.

Сообщается, что акции протеста устроили студенты нескольких университетов в Тегеране. Они выкрикивали лозунги «Наше телевидение — это позор», «Корпус стражей исламской революции несет ответственность за убийства» и «Они врут, что наш враг Америка, наш враг здесь».

В твиттере опубликовано несколько видеороликов, на которых участники акции протеста в Тегеране обходят нарисованные на земле флаги США и Израиля. Пользователи твиттера утверждают, что протестующие кричали «Позор!» тем, кто на них наступал.

Сообщается, что акция протеста студентов также проходит в Исфахане.

11 января в Тегеране на акции в память о жертвах крушения украинского «боинга», которая переросла в антиправительственный митинг, был ненадолго задержан посол Великобритании в Иране Роберт Макэйр. Он заявил, что пришел почтить память погибших в авиакатастрофе и не участвовал в протестах. Власти Ирана утверждают, что его задержали как неизвестного иностранца и отпустили через 15 минут, когда удалось подтвердить его личность.